Motociclista finisce a terra all'imbocco della tangenziale Ovest: ferito

Intorno alle 20 di martedì, all'altezza dell'imbocco della tangenziale Ovest zona Crocetta, il conducente di un Yamaha 600 per cause che sono ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra

Il motociclista, un giovane di 35 anni, ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato al Maggiore in condizioni di media gravità. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.

Intorno alle 21.20 gli agenti si sono recati sul luogo dell'incidente che ha visto coinvolti i conducenti di due auto, una VolksWagen condotta da un uomo sulla cinquantina ed una Opel Adam condotta da una signora poco più che quarantenne.

I due mezzi si sono scontrati lateralmente e la conducente della Opel Adam ha riportato lievi lesioni.