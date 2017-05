Incidente questa mattina poco dopo le 7. Un'Opel Astra guidata da un 32enne proveniva da via Battei quando, immettendosi su via Zarotto, si è scontrata con una Lancia Y guidata da una 22enne. La Lancia Y percorreva via Zarotto verso via Traversetolo. Nell'impatto, la Lancia Y si è ribaltata su un fianco. Ferite lievi per i due conducenti. La dinamica è al vaglio del reparto Infortunistica della polizia municipale. Sul posto anche il personale del 118.