Arrestato Jella, il tunisino accusato dell'omicidio di Alessia

La polizia tunisina ha arrestato nei giorni scorsi Jella Mohamed (classe 1987), ricercato in ambito internazionale perché ritenuto responsabile dell’omicidio della convivente Alessia Della Pia avvenuto in Parma il 6 dicembre 2015. Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, coordinate dal Pubblico Ministero Andrea Bianchi, hanno consentito di localizzare l’indagato nella capitale dello stato magrebino ove, dalla data dell’omicidio era riparato con false generalità. I militari dell’Arma hanno quindi attivato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e Jella Mohamed è stato assicurato alla giustizia per il grave fatto di sangue condotto a termine con particolare efferatezza e crudeltà. Attualmente si trova recluso nel proprio Paese.