Tanta paura, un ferito in condizioni di media gravità e lunghissime code tra San Prospero e la tangenziale Sud in direzione via Emilia: è questo il bilancio dell'incidente tra uno scuolabus e un'auto all'incrocio tra via Aldo Capra e la via Emilia. E' successo intorno alle 7.15, per cause in via d'accertamento da parte della Polizia municipale, che ha dovuto chiudere la circolazione in quel tratto per alcune decine di minuti. Il conducente dell'auto, rimasto ferito, è stato trasportato al Maggiore in ambulanza. Lunghe code sulla via Emilia e anche sulla Tangenziale Sud.