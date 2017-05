Tennis club, ristoranti e centro estetico: quattro colpi in una notte

Nottata di furti in esercizi commerciali di Parma. Quattro i colpi messi a segno dai ladri, che in tutti i casi hanno forzato le porte d'ingresso e hanno puntato ai contanti.

Al Tennis Club “Top Tenn” di Vigatto i ladri hanno forzato la porta a vetri ed hanno fatto razzia del denaro contenuto all’interno dei distributori di caffè e bevande. Gli agenti della Squadra volante sono intervenuti sul posto ed hanno avviato le indagini, così come hanno fatto alla pizzeria “Il Portello” di via Venezia. I malviventi si sono introdotti dentro i locali della pizzeria nel corso della nottata ed hanno portato via il contenuto del registratore di cassa ed alcuni prodotti alimentari custoditi nei frigo. Al ristorante “Hashi” di via Emilia Est, invece, il bottino è consistito nell’intero registrato di cassa: al suo interno c'erano circa 800 euro e due smartphone. In viale Fratti, infine, i soliti ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso del centro estetico “Officina del Sole” sono fuggiti con il registratore di cassa, dove erano custoditi circa 800 euro.