Incidente a Chiozzola: tre feriti

Incidente in serata alle porte del centro abitato di Chiozzola e Bogolese lungo via Mantova all’altezza della rotatoria: tre persone sono finite al pronto soccorso, due con ferite di media gravità ed una con ferite lievi. Negli stessi momenti un altro incidente, con feriti lievi, è avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del km 112 in direzione Nord.