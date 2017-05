Pedone investito in via Cagliari: è in gravi condizioni

E' in gravi condizioni il pedone investito ieri sera via Cagliari. Intorno alle 22.50 - per cause ancora in via d'accertamento - una persona è stata travolta da un'auto e sbalzata a terra. Una caduta che ha causato diversi traumi. Subito l'intervento di una ambulanza del 118, che ha trasportato il pedone al Maggiore: è ricoverato nell'area codici rossi del Pronto soccorso in gravi condizioni.