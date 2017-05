Nube di gas, problema risolto. "Nessun pericolo per i cittadini"

Un nube di gas sopra il cielo di Parma. E per tutta la mattina il centralino dei vigili del fuoco sommerso di chiamate dei cittadini, allarmati per l'odore e in alcuni casi anche per il bruciore agli occhi. Diverse le segnalazioni giunte in Gazzetta dai lettori.

Dalle verifiche è risultato che la perdita di gas arrivava da una azienda in zona ovest. In via precauzionale era stata chiusa la tangenziale Nord tra Castelguelfo e la Crocetta in entrambe le direzioni di marcia, e riaperta intorno alle 14.

L'allerta è poi rientrata con la risoluzione del problema in azienda. "Nessun pericolo per la popolazione: nessuna tossicità", confermano intanto dai vigili del fuoco.

Da Iren arriva la comunicazione che "l'odore non proviene da impianti Iren o dalle reti del gas, che non hanno registrato anomalie o guasti di sorta".