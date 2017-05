Nube di gas su tutta la città. Chiusa la tangenziale nord

Un nube di gas sopra il cielo di Parma. E il centralino dei vigili del fuoco sommerso di chiamate dei cittadini, allarmati per l'odore. "Ci dovrebbe essere una perdita, stiamo valutando", avevano confermato dalla caserma di via Chiavari. Diverse le segnalazioni giunte in Gazzetta dai lettori, in particolare dal Cittadella e dal San Lazzaro.

Dopo le prime verifiche sembra che la perdita arrivi da una azienda in zona ovest. In via precauzionale è stata chiusa la tangenziale Nord tra Castelguelfo e la Crocetta in entrambe le direzioni di marcia.

Da Iren arriva la comunicazione che "l'odore non proviene da impianti Iren o dalle reti del gas, che non hanno registrato anomalie o guasti di sorta".