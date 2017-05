Alle 15,40, all'incrocio fra via Buffolara e via Savani, una settantenne in bicicletta è stata investita da una Smart, guidata da un 60enne, che proveniva da via Buffolara e si stava immettendo sulla rotatoria di via Savani. La donna è stata portata al pronto soccorso con ferite lievi. Le cause dell'incidente sono al vaglio del Reparto Infortunistica della polizia municipale.