Fioriera come ariete: e i ladri fanno il colpo al bar Riviera Foto

Il suono dell'allarme non li ha minimamente scalfiti. Velocissimi e con parecchio sangue freddo, i ladri che nella notte hanno messo a segno il colpo al bar Riviera di piazzale Maestri. Erano le quattro quando hanno sollevato la fioriera e l'hanno utilizzata come ariete. Una volta all'interno hanno preso la cassa e il cambiamonete. La prima l'hanno persa durante la fuga ed è stata ritrovata di fronte al locale. La seconda, invece, l'hanno caricata su un pick-up bianco, per aprirla successivamente. Conteneva tra i 200 e i 300 euro.

Il bar era già stato preso di mira dai soliti ignoti la notte del 29 aprile, alla stessa ora. In quell'occasione i ladri se n'erano andati senza fare bottino. Stavolta è andata diversamente: al bottino si aggiungono i danni.