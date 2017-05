Ospedale Maggiore: momentaneo trasferimento delle attività chirurgiche di Ortopedia

Disagi in Ortopedia al Maggiore a causa di un guasto.

"A seguito della rottura di un manicotto di raccordo dei tubi si è verificata nel tardo pomeriggio una perdita d'acqua in due sale del comparto operatorio, al primo piano del padiglione Ortopedia - dice una nota dell'ospedale Maggiore -.

Il guasto, già riparato, si è verificato nei locali di servizio tra il primo e il secondo piano del padiglione; tutto il comparto è stato per precauzione monitorato dai servizi aziendali, ma non sono stati riscontrati danni e le altre tre sale operatorie non sono state toccate dalla perdita.

Le attività di cura in urgenza sia traumatologiche che ortopediche, spostate negli altri comparti operatori dell’ospedale Maggiore, non subiranno interruzioni, mentre le attività programmate saranno gradualmente rimodulate, secondo le necessità assistenziali del reparto che provvederà a informare i pazienti.

Tutte le attività del padiglione, attualmente interessato dai lavori di adeguamento antincendio al piano terra, proseguono normalmente e come da programma le operazioni di cantiere termineranno nella prima metà di giugno per poi proseguire negli altri piani dell’edificio".