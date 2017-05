Alcol a chi era già ubriaco: negozio "punito" fino a fine ottobre

Fino al 30 ottobre non potrà vendere bevande alcooliche dopo le 17. E' la "punizione" stabilita dall'ordinanza firmata dal sindaco nei confronti di un'attività commerciale di via Trento. Firmata dopo gli accertamenti della Polizia Municipale, che - si legge in una nota - "ha rilevato che l’esercente in questione si era, di fatto, sostituito a quelli già colpiti dal precedente divieto, nella vendita indiscriminata di bevande alcoliche a soggetti in stato di alterazione psico-fisica, senza ostacolare in alcun modo l’acquisto delle bevande tanto meno nel richiedere l’intervento delle forze di Polizia per arginare i cliente".

E i comportamenti messi in atto dalla clientela ubriaca avrebbero portato all’abbandono di rifiuti per strada, a frequenti risse e ad atteggiamenti minacciosi nei confronti di residenti e passanti.

Per effetto della nuova Ordinanza, diretta alla tutela dell’ambiente e dell’incolumità pubblica ed emessa in attuazione delle recenti disposizioni a tutela della sicurezza urbana, l’esercente di Via Trento non potrà vendere bevande alcooliche e superalcooliche tutti i giorni dalle 17 fino alla chiusura, e questo fino al 30 ottobre. "Per prevenire l’ulteriore aggravamento del degrado legato alle favorevoli condizioni climatiche che favoriscono lo stazionamento molesto in aree pubbliche e per non vanificare il positivo risultato delle precedenti Ordinanze emesse in Piazzale C.A. Dalla Chiesa".

L’ordinanza, preventivamente condivisa con il Prefetto, è già stata notificata al destinatario e le sue eventuali violazioni saranno punite con una multa di 300 euro e con l’applicazione della sospensione dell’attività di vendita fino ad un massimo di 20 giorni, trattandosi di violazione di particolare gravità.