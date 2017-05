L'associazione dei writers: "Il Comune ci affidi il sottopasso: sarà spazio culturale"

"L'associazione McLuc Culture intende chiedere in affidamento il sottopasso e renderlo una sede culturale, uno spazio per esposizioni e galleria da destinare agli artisti urbani includendola tra i siti all'interno del progetto Free Wall. L'iniziativa dei Muri Liberi che anche a Parma sta per decollare dopo la recente delibera".

Ecco al proposta dell'associazione che riunisce diversi writers parmigiani per il sottopasso dello Stradone ed ha aperto una raccolta di firme.

"L'amministrazione Comunale di Parma ha deciso di chiudere il passaggio pedonale interrato sotto il cosiddetto "Stradone". Sottopasso Strada Martiri della Libertà. Realizzato negli anni '60 consente l'attraversamento in sicurezza di un importante viale storico di Parma ad alta densità di traffico. Il sottopasso sarà chiuso con il calcestruzzo e non più accessibile - scrivono -. Gli spazi per gli artisti, specialmente a Parma, sono molto pochi, quasi inesistenti. Le iniziative destinate alla creatività urbana e contemporanea hanno molta difficoltà a decollare. Il tunnel del sottopasso potrebbe dare un importante contributo nel sensibilizzare anche la città di Parma verso i linguaggi contemporanei".