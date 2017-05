E' desolante la storia raccontata su Facebook da Andrea, parmigiano che abita nella zona di via Benedetta.

"Questa mi mancava.... Oggi alle 12.15 ho parcheggiato l'auto davanti al cancello di casa mia,. All'interno c'erano due cartoni con 210 t-shirt stampate come nella foto, che servono per una festa in cui ricorderemo un amico del quartiere scomparso poco tempo fa. E' bastato un attimo di distrazione in compagnia della persona che doveva ritirarle e... rubate".

Superflui i commenti. Al massimo un appello al ladro, che possa capire qual è il vero valore di ciò che ha rubato e restituirlo. O a chi potesse ritrovarle.