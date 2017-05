Azione Cattolica: il parmigiano Matteo Truffelli confermato presidente

Matteo Truffelli è stato confermato presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana per il triennio 2017-20. La nomina è avvenuta in seno al Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana - nella sessione straordinaria del 24 maggio - che ha scelto all’interno della terna di nomi che il Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana aveva indicato dopo la conclusione della XVI Assemblea nazionale dell’Associazione.

«Accolgo con gioia e gratitudine la decisione del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale di confermarmi Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana per un secondo triennio - ha dichiarato Truffelli -. Leggo nella rinnovata fiducia espressa dai Vescovi italiani nei miei confronti un segno di incoraggiamento verso tutta l’Associazione e il suo generoso impegno dentro la vita di ciascuna Chiesa locale.

Un ringraziamento particolare desidero esprimere al card. Angelo Bagnasco che termina il suo mandato di Presidente della Cei e che in questi anni ha sempre sostenuto e accompagnato con paterna vicinanza l’Associazione. Al nuovo Presidente, card. Gualtiero Bassetti, rinnovo gli auguri per il suo nuovo incarico e gli manifesto, anche in questo momento, la piena disponibilità mia personale e di tutta l’Azione Cattolica Italiana a camminare con i nostri pastori lungo le strade della quotidianità del mondo, per vivere e annunciare il Vangelo».