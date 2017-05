Acer Parma, bollette listate a lutto per le vittime di Manchester

In una letter, il presidente di Acer Parma, Bruno Mambriani, annuncia un'iniziativa dell'azienda in ricordo delle vittime di Manchester. Occasione per lanciare un appello alla convivenza civile e all'integrazione. Ecco il testo della lettera.

I fatti di Manchester ci rafforzano nella convinzione che non dobbiamo mai stancarci di percorrere con tenacia la strada già da tempo intrapresa da ACER Parma e continuare ad operare, nel nostro piccolo, affinché le nostre comunità condominiali diventino dei luoghi di convivenza civile e di integrazione; dei luoghi in cui i rapporti tra le persone siano improntati alla solidarietà; dei luoghi in cui il rispetto delle regole sia l’affermazione della necessità di rispettare i bisogni degli altri; dei luoghi in cui la povertà non dovrà mai degenerare; dei luoghi in cui, pur in assenza di ogni lusso superfluo, è piacevole vivere.

Questo mese listiamo a lutto la nostra bolletta, non solo per ricordare tutte le vittime, nessuna esclusa, della follia integralista, ma soprattutto per ricordare a tutti noi che è nostro dovere fare in modo, che alla fine, vinca la civiltà e ricordarci che: “Una casa non è solo 4 mura”.