Esselunga di via Traversetolo nel mirino, ladri in azione pomeriggio e sera

Doppio intervento, ieri, delle volanti della Polizia per furto. E, nel mirino dei ladri, sempre lo stesso bersaglio, l'Esselunga di via Traversetolo. Il primo intervento alle 14 circa. Una pattuglia è stata inviata al supermercato dove un 23enne di origini romene aveva rubato alcuni oggetti dagli scaffali. Il giovane era entrato nel supermercato con un marsupio a tracolla e, tentando di non farsi notare, aveva preso diversi oggetti dagli scaffali nascondendoli all’interno del marsupio. Il giovane oltrepassava le casse pagando soltanto una lattina di coca cola, ma veniva prontamente fermato dagli addetti alla vigilanza del supermercato. Per evitare di essere scoperto, il 23 enne aveva schermato le pareti del marsupio in modo tale da eludere i controlli elettronici. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato. Poche ore dopo, alle 19, la volante veniva inviata ancora in strada Traversetolo, sempre all'Esselunga, dove un altro uomo era stato sorpreso a rubare. Sul posto la volante accertava che l’autore del furto, un italiano di 30 anni, aveva tentato di trafugare vari bottiglie di superalcolici per un valore di oltre 60 euro. Anche lui denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.