Danneggia un' auto nel cuore della notte in via Emilio Casa: denunciato 48enne

Intervento della Polizia, nel cuore della notte, in via Saffi dopo la segnalazione di un cittadino che aveva visto un uomo mentre danneggiava un'auto parcheggiata in via Emilio Casa, nelle vicinanze del locale "Cacharero". L'uomo aveva preso di mira la vettura tagliandole due pneumatici. Gli operatori della volante sono riusciti a fermare un italiano 48enne, pregiudicato e con problemi psichiatrici, trovandolo anche in possesso di un coltello da cucina con lama lunga 15 cm. L'uomo è stato denunciato.