Investita in viale Piacenza: donna incinta ricoverata al Pronto soccorso

Incidente, nel pomeriggio, in viale Piacenza. Alle 16.30 una 33enne incinta è stata investita mentre si trovava nelle vicinanze delle strisce pedonali all'altezza del Conad. Alla guida della Suzuki Splash un venticinquenne, che stava percorrendo viale Piacenza diretto verso ponte delle Nazioni.

La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso in via precauzionale.

La dinamica del sinistro è al vaglio del Reparto Infortunistica della polizia municipale.