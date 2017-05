Veicolo in fiamme: traffico in tilt in tangenziale nord alla Crocetta

La corsia sud (verso Reggio Emilia) della tangenziale nord è stata chiusa per circa mezz'ora in zona Crocetta. Un mezzo per l'asfaltatura delle strade, che veniva trasportato da un camion, ha preso fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e la polizia municipale. Viabilità in tilt: la corsia sud della tangenziale è stata riaperta alle 18,30 ma i disagi sono proseguiti.