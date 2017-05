Parma città creativa dell'Unesco: nasce la Fondazione

Firmato l’atto costitutivo della Fondazione "Parma Unesco Creative City of Gastronomy", che renderà operativo il riconoscimento ottenuto da Parma. La Fondazione (il cui riconoscimento ufficiale verrà effettuato dalla Prefettura) è composta per ora da Comune di Parma, Camera di commercio, Università, Fiera e Unione parmense degli industriali, ma è un organismo "in partecipazione", aperto cioè ad accogliere le realtà del territorio che vorranno partecipare.

E’ stato costituito anche il consiglio di amministrazione della Fondazione, con presidente Massimo Spigaroli (per il Comune di Parma) e come vicepresidente Marcella Pedroni (per Fiere di Parma), insieme ad Alberto Figna (Upi), Giovanni Franceschini (Università) e Andrea Zanlari (Camera di Commercio), presenti al momento della firma dell’atto in Municipio, insieme al notaio Massimiliano Cantarelli.

La Fondazione "Parma Unesco Creative City of Gastronomy" - spiega una nota del Comune - rappresenta un passo significativo per la partecipazione di Parma alla rete delle città creative Unesco in qualità di piattaforma di raccordo: un obiettivo importante per promuovere e valorizzare il patrimonio di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del nostro territorio, attraverso una strategia condivisa di City Branding, puntando ad incrementare il turismo, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso il coinvolgimento degli enti e di tutte le realtà interessate.