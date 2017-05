A fuoco deposito di carta e campana del vetro: due incendi in viale Fratti e via Trieste

I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Fratti e in via Trieste, nel pomeriggio. In viale Fratti hanno spento un incendio in un deposito di carta del supermercato IN'S. All'angolo fra via Trieste e via Doberdò, inoltre, gli uomini del 115 hanno spento un incendio in una campana del vetro.

Nei mesi scorsi si erano verificati incendi analoghi nella stessa zona.