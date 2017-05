Scivola sulla ferrata e resta appeso al cavo di sicurezza sulla Pietra di Bismantova: ferito 25enne di Parma

Un 25enne parmigiano è rimasto ferito questa mattina dopo essere scivolato sul tratto basso della ferrata della Pietra di Bismantova. Il giovane è stato raggiunto dal personale della stazione "Monte Cusna" del Soccorso Alpino di Reggio Emilia. Il 25enne ha perso l'appoggio dei piedi scivolando all'altezza di una cengia denominata "Buco del Sambuco", rimanendo però attaccato al cavo metallico di sicurezza con una mano, oltre che con i connettori di sicurezza fissati all'imbrago. Il giovane si è lussato una spalla: aveva un fortissimo dolore. Altri alpinisti hanno immediatamente avvisato il 118, che ha attivato il Soccorso Alpino (Saer). Giunti sul posto, i tecnici del SAer hanno dapprima immobilizzato il giovane parmigiano, poi lo hanno calato con corde per circa 60 metri, riportandolo alla piazzola, infine è stato affidato all'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Castelnovo Monti per il trasporto in ospedale.