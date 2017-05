Un incidente stradale finito in tribunale. Nell'ottobre del 2011 un'automobile e un trattore si sono urtati percorrendo via Budellungo. L'agricoltore, anziché fermarsi, si era allontanato, ma l'automobilista l'aveva inseguito e bloccato. Ne era nata una colluttazione, in cui ad avere la peggio era stato il conducente dell'auto, un uomo all'epoca 33enne, residente a Parma. L'agricoltore, un traversetolese allora 30enne, se n'era andato, ma ben presto era stato rintracciato dalla polizia. In tribunale il giudice Artusi ha condannato per lesioni volontarie aggravate l'agricoltore a sei mesi di reclusione e 3mila euro di risarcimento danni, con pena sospesa.