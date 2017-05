Baseball in lutto per la scomparsa di Davide Bassi. Bassi aveva 54 anni ed è stato giocatore, poi allenatore delle giovanili e responsabile tecnico della Crocetta baseball. I funerali domani (martedì) alle 14.30 nella chiesa di Poggio di Sant'Ilario. Nella foto il ricordo dell'artista parmigiano Flavio Campagna, in arte Flavio Kampah, cugino di Bassi.