Lo sfogo di Gallese: "Ecco l'ultimo paradosso del Miur: escludere i migliori"

"L'ultima del MIUR", la definisce il neuroscienziato parmigiano Vittorio Gallese.

E l'ultima del Miur sarebbe "pesare il merito scientifico dei docenti dei Dottorati di Ricerca unicamente sulla base della numerosità dei lavori scientifici pubblicati nell'ultimo quinquennio, a prescindere dalla qualità".

Un "paradosso", secondo lo scienziato parmigiano. Che lo cala nella pratica quotidiana: "Oggi accade che devo escludere un collega che stimo moltissimo, che ha un'alto IF ed è noto internazionalmente per le sue ricerche, solo perché ha pubblicato 7 e non almeno 8 lavori nell'ultimo quinquennio. Non conta che i suoi lavori siano usciti su riviste come Cerebral Cortex, Cortec, ecc. Non conta nemmeno che in questo quinquennio abbia diretto un Dipartimento, con l'immaginabile carico di scartoffie da gestire, a scapito di ciò che conta sempre meno, cioè fare il nostro mestiere di scienziati. Se avesse pubblicato 8 lavori sul Bollettino dell'Ateneo XXX sarebbe stato considerato più meritevole".

"Così non si va da nessuna parte....", è la conclusione amara.