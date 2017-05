"Deve pagare la tassa rifiuti: lo dice la Ue": e si porta via 900 euro

Si è presentato alla porta dicendo di essere un dipendente comunale, incaricato di riscuotere ciò che prevede una fantomatica nuova direttiva dell'Unione Europea: il pagamento in contanti della tassa rifiuti.

E di fronte alla legge, alla paura di una sanzione, alla confusione e alla solitudine di quel momento, una 82enne residente in via San Pier Damiani si è fidata ed ha consegnato 398 euro. Non contento, il truffatore - probabilmente italiano, ben vestito - le ha detto che avrebbe misurato l’appartamento per essere sicuro di aver fatto pagare l’esatta somma. Ed è con questa scusa, fatta accomodare la donna in sala, che è riuscito ad appropriarsi di ulteriori 500 euro.

E ' successo verso le 12 di lunedì e della vicenda si stanno occupando i poliziotti delle Volanti.

"Il fenomeno dei reati di truffa agli anziani colpisce una parte debole della cittadinanza riuscendo a far leva sull’impreparazione delle vittime e spesso sullo stato di solitudine che spesso caratterizza le persone anziane - dicono -. La Polizia di Stato vuole quindi focalizzare l’attenzione su questo fenomeno. Il nostro invito, rivolto alle persone anziane (ma non solo), è sempre il medesimo: “chiamateci sempre”, al minimo sospetto e senza indugiare. “Non siete soli, chiamateci sempre”."