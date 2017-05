Un anno e quattro mesi si reclusione, con pena sospesa. Questa la pena che stamattina, davanti al giudice Mattia Fiorentini, ha patteggiato l'immobiliarista Paolo Borettini per bancarotta fraudolenta. La vicenda è quella di Spip, la società partecipata del Comune fallita nel 2013 in una voragine di 120 milioni di euro di debiti. A Borettini, in particolare, era contestata una serie di compravendite sospette che gli erano fruttate quasi 30 milioni di euro usciti dalle casse di Spip.