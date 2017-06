Agugiaro&Figna Molini: le iniziative al Gola Gola Festival

Agugiaro&Figna Molini, azienda molitoria italiana attiva fin dal XV secolo e leader nel mercato italiano per le farine da pizza che esporta in 70 paesi nel mondo, ha deciso di supportare la seconda edizione Gola Gola, il Festival dedicato al cibo in programma a Parma da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Quest’anno filo conduttore della manifestazione sarà il “confronto” attraverso il divertimento, l’arte, la musica, la cultura, le tradizioni ed il buon cibo. Obiettivo principale dell’iniziativa far confrontare alcune realtà culinarie differenti per capire cosa accade.



Anche quest’anno l’azienda è partner di Gola Gola perché vuole rispondere al crescente interesse dei consumatori circa i requisiti qualitativi delle farine ed a come il loro utilizzo sia fondamentale e percepibile nel prodotto finito. La visione di autenticità ha condotto le attenzioni dell’azienda verso nuove farine che sapessero di antico come Mora, la farina ufficiale di Gola Gola che verrà utilizzata nelle varie preparazioni di tutti i pasticceri, panettieri, pizzaioli e cuochi di Parma e dintorni durante i giorni del Festival. Questa speciale farina integrale è stata presentata quest'anno e riesce a preservare tutto il buono del grano favorendo così un gusto deciso e dolce al tempo stesso. Mora è l’ultima nata in casa Agugiaro&Figna Molini dopo Grani Antichi, farina semi integrale che rappresenta un prodotto innovativo e ad alta digeribilità a conferma della costante attenzione del Molino alla ricerca di qualità e genuinità.



Durante i tre giorni di Gola Gola Agugiaro&Figna partecipa alla manifestazione con laboratori per bambini e adulti, degustazioni di prodotti artigianali da forno, show cooking dei maestri di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, aperitivi con il panettone gastronomico ed altri imperdibili appuntamenti culturali.

#storiedifarina



Di seguito il programma degli appuntamenti di Agugiaro&Figna Molini all’interno di Gola Gola Festival in programma dal 2 al 4 giugno a Parma:



Eventi Sponsor Agugiaro&Figna Molini



LABORATORI PER BAMBINI: Piazzale della Pace, Area Kids

• Venerdì 2 giugno 16.00 -17.00 Piccoli Fornai - “Pasta Fresca”, a cura di Angela Fornari.

• Sabato 3 giugno 17.00 -18.00 Piccoli Fornai - “Il pane”, a cura di Manuela Conti.

• Domenica 4 giugno 16.00 -17.00 Piccoli Fornai - “I biscotti”, a cura di Eleonora Rubaltelli.



PANE PER PIACERE: Piazza Ghiaia, Mercato delle Specialità

• Sabato 3 giugno 12.00 -13.00 “Il pane si fa in 4. Imparare degustando le qualità del pane”, a cura di Panificio Giacomazzi.



BUONO PER TE: Chiostro dell’Ospedale Vecchio, via d’Azeglio

• Sabato 3 giugno 19.30 -21.00 “Panettone gastronomico”, a cura di Pasticceria Lady Anna.



LABORATORIO FOOD LOVERS: Piazza Dell’Agricoltura, Borgo Fornovo

• Sabato 3 giugno 12.00 -13.00 “L’arte di impastare: Pane e Pizza fatti in casa”, a cura di Manuela Conti.



SALOTTO DEL FESTIVAL: Portici dell’Ospedale Vecchio, Via D’Azeglio

• Domenica 4 giugno 16.00 -17.30 “Le farine dimenticate” di Simona Recantini: presentazione libro con degustazione, a cura di Panificio Giacomazzi.



SHOWCOOKING: Portici del Grano, Piazza Garibaldi

• Domenica 4 giugno 16.30 -17.30 “Pasticceria che sale”, a cura di ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, con Fulvio Vailati.



Eventi in collaborazione con Agugiaro&Figna



STAND PANIFICIO GIACOMAZZI: Piazza Ghiaia

• Venerdì 2 giugno 10.00 - 22.00 Degustazioni e negozio.

• Sabato 3 giugno 10.00 - 24.00 Degustazioni e negozio.

• Domenica 4 giugno 10.00 - 20.00 Degustazioni e negozio.



BUONO PER TE: Chiostro dell’Ospedale Vecchio, via d’Azeglio

• Sabato 3 giugno 18.00 - 19.00 “Lo street food che Mipiacemifabene”: la piadina secondo Federica Gif.



LA GARA DI SFOGLIA: Palco Piazza Garibaldi

• Domenica 4 giugno 17.00 - 18.30 Evento a cura di Missione Mattarello con Associazione Sfogline.