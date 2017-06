Gola Gola, le modifiche alla viabilità. Vietati contenitori di vetro e lattine

Gola Gola food & People Festival: ecco le modifiche alla viabilità.



Nei giorni 2-3-4 giugno 2017 (00:00 – 24:00)

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti strade:



· Piazza Ghiaia

· Strada Cavour

· Borgo delle Cucine

· Marciapiede Piazzale della Pace (lato Sud di Via Garibaldi)

· Piazzale Cesare Battisti

· Piazzale San Bartolomeo

· Strada Cavour



Il giorno 02/06/2017 dalle 15:00 alle 24:00 e dalle 15:00 del 03/06/2017 alle 22:00 del 04/06/2017 :



Strada M. D’Azeglio – da Piazzale Corridoni escluso a P.le S. Croce –

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.



Destituzione della corsia preferenziale bus.



Notte bianca dei Golosi :



Dalle ore 20:00 del 03/06/2017 alle 03:00 del 04/06/2017 e comunque fino a cessate esigenze:



Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in :



· Strada Mazzini, dall’intersezione con Viale Toscanini/Mariotti a Piazza Garibaldi inclusa:

· Strada Della Repubblica, da Piazza Garibaldi a Strada XXII Luglio esclusa

· Strada Garibaldi – da Strada Mazzini a Via Melloni (intersezioni escluse)

· Strada Farini – da Piazza Garibaldi a Piazzale Santa Fiora

· Strada Imbriani – da intersezione Piazzale Bertozzi/Borgo Marodolo al civ.11 –



Si informa inoltre che per il solo giorno 03/06/2017 il consueto mercato della Ghiaia sarà spostato in Via Verdi e laterali, con medesimi orari 07:00 – 14:00;

Saranno possibili disagi alla circolazione; inoltre L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale.

Ordinanza che vieta la somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione della manifestazione “IL GOLA GOLA! FOOD & PEOPLE FESTIVAL”



Il Sindaco ha firmato l’Ordinanza che vieta la somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione della manifestazione “IL GOLA GOLA! FOOD & PEOPLE FESTIVAL” organizzata nel Centro Storico e in Oltretorrente, nelle date del 2, 3 e 4 giugno 2017.

In data odierna, il Sindaco ha firmato l’Ordinanza che vieta la somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione della manifestazione “IL GOLA GOLA! FOOD & PEOPLE FESTIVAL” che si terrà nelle date del 2, 3 e 4 giugno 2017 in diverse aree del centro storico e dell’Oltretorrente.

Il divieto, che non si applica nel caso di somministrazione ad avventori seduti ai tavoli degli esercizi con plateatico, è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro o in lattine di alluminio nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti delle stesse ed è rivolta ai pubblici esercizi di somministrazione (bar-ristoranti), alle attività commerciali in sede fissa e ambulanti e alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria, operanti all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade: P.zza Garibaldi, via Cavour, Str. Melloni, Str. Garibaldi, P.le della Pace, P.le della Pilotta, Via Pigorini, V.le Mariotti, P.te Verdi, Parco Ducale, Via Kennedy, P.le S. Croce, Str. Cocconcelli, B.go San Giuseppe, Str. Nino Bixio, P.te di Mezzo, Str. Mazzini.

Il divieto è operativo dalle ore 10,00 di venerdì 2 giugno 2017 fino alle ore 02,00 di sabato 3 giugno 2017, dalle ore 10,00 di sabato 3 giugno 2017 fino alle ore 02.00 di domenica 4 giugno 2017, dalle ore 10,00 di domenica 4 giugno 2017 fino ore 01.00 di lunedì 5 giugno 2017.

Nel perimetro di operatività dell’Ordinanza, gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande sono autorizzati alla collocazione di erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali, ai sensi del vigente Regolamento per la convivenza, purché la somministrazione avvenga nel rispetto del divieto assoluto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio, impiegando in sostituzione contenitori di carta o plastica.

L’Ordinanza ribadisce, inoltre, l’obbligo per i titolari di bar e ristoranti di assicurare l’effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l’uso gratuito al pubblico.

E’ stabilita, altresì, la deroga temporanea, per la durata delle manifestazioni, al divieto di consumo di bevande alcooliche al di fuori dei luoghi di somministrazione previsto dall’art. 19, c.1. lett. l) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, in P.le della Pilotta, P.le della Pace, P.le Pigorini, B.go delle Cucine, zona dell’Oltretorrente compresa tra Via D’Azeglio, Via Imbriani, Via Cocconcelli e P.le S. Croce, nel rispetto del divieto assoluto di utilizzo di contenitori di vetro e di alluminio, prevedendo in sostituzione l’uso di contenitori di carta o plastica.

L’inottemperanza all’Ordinanza è punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 e la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia.