Ponte Verdi, via i senzatetto. Ora sono ospitati dalla Caritas

Via i senzatetto da sotto il Ponte Verdi. La questione, di cui ci siamo occupati più volte grazie anche alle segnalazioni dei lettori, torna alla ribalta con l'intervento operato questa mattina dalla Polizia Municipale per aiutare le persone in difficoltà. "L'intervento - spiega una nota dei vigili - si è reso necessario a seguito di alcune segnalazioni di cittadini che avvisavano le autorità della presenza di persone in quella zona che stazionavano tutto il giorno comprese le ore notturne. Inizialmente dagli agenti sono state individuate quattro persone che stavano dormendo in giacigli di fortuna, identificate sono risultate regolari sul territorio italiano. Durante i controlli degli agenti sono arrivate altre quattro persone, tra cui tre donne, che hanno mostrato agli agenti la presenza dei propri effetti personali sotto l’arcata del Ponte. Anche questi ultimi all'identificazione sono risultati regolari sul territorio". Gli agenti hanno quindi allertato i Servizi Sociali che si sono attivati trovando una sistemazione per queste persone. Già a fine mattinata gli agenti hanno comunicato alle otto persone la disponibilità di essere accolte presso una struttura di emergenza del Comune di Parma attraverso la rete di Caritas. Le otto persone, di origine somala, sono state accompagnate presso la sede Caritas in Piazza Duomo e collocate in struttura. Al termine è stata attivata Iren Ambiente per ripristinare la pulizia dell’arcata oggetto del sopralluogo.