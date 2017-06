Donne, una «stanza» dove essere ascoltate e denunciare

Le pareti e gli oggetti sono dipinte di colori chiari, luminosi; quadri a tema floreale suggeriscono serenità. Il luogo, parafrasando il titolo del noto romanzo di Virginia Woolf, è «una stanza tutta per sè», pensata per le donne che vogliono denunciare violenze ed abusi.

La stanza è stata inaugurata presso il comando provinciale dei Carabinieri di Parma, in strada delle Fonderie, ideata ed attuata dal Soroptimist Club di Parma, (che già aveva realizza due aule di ascolto protetto in Tribunale nel 2012 e in Questura nel 2015), ed allestita dall’architetto e socia Maria Ortensia Banzola.

Si presenta come un ambiente riservato e confortevole, un luogo in grado di aiutare ad un approccio meno traumatico con gli investigatori, dove la donna potrà sentirsi accolta ed ascoltata nel momento della denuncia e dell’interrogatorio. E proprio una donna, una marescialla, accoglierà le donne in questa «stanza», «voluta per aiutare le vittime a trovare il coraggio di aprirsi e raccontare le violenze subite in un ambiente pensato apposta per loro» ha confermato la presidente del Soroptimist di Parma, Patrizia Ferrari, intervenuta accanto alla vice presidente nazionale del Club Carla Zanfrà.

Ha spiegato che questa è l’attuazione in loco - in Italia sono oltre una settantina le «stanze» realizzate - di un progetto nazionale, promosso dal Soroptimist International d’Italia e condiviso, con protocollo d’intesa, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il colonnello Massimo Zuccher comandante provinciale dei Carabinieri ha confermato l’ampliamento del network di persone preparate ad affrontare queste problematiche.

Presenti le massime autorità cittadine a sostegno di «una piccola ma grande iniziativa che può contribuire in modo concreto ad aiutare e sensibilizzare» ha aggiunto il pm Lucia Russo che si occupa di violenza contro le donne, mettendone in evidenza il valore pedagogico. Aspetto su cui si è soffermato anche il vicario generale della Diocesi, don Luigi Valentini, che ha benedetto la stanza prima del taglio del nastro.