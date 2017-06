I giovani scienziati parmigiani? "Stanno benissimo. All'estero"

«La situazione dei giovani scienziati italiani? E' ottima - ironizza - in particolare quando si arriva a Chiasso». Sottolinea i suoi 58 anni e il suo posto fisso di ordinario dal 2002, Vittorio Gallese, tra i più stimati - e corteggiati - neuroscienziati al mondo. «Sono un privilegiato – non esita a chiarire -: fare ricerca nella mia città e nel mio Paese lo considero un valore inestimabile, molto più degli stipendi doppi o tripli che avrei ricevuto accettando le offerte in arrivo dall'estero. Ma da soli in questo mestiere non si fa niente, è un lavoro di equipe, e la mia equipe è fatta di giovani che non sono mai riuscito a vedere stabilizzati, finendo per "regalare" la loro capacità, passione e intelligenza ad altre università».

Straniere, s'intende: li elenca tutti i nomi dei migliori (in grandissima parte donne) e dei luoghi che li hanno accolti a braccia aperte. «E a questo punto la tentazione di andarmene una volta per tutte, glielo confesso, è fortissima».

Lo sfogo arriva al termine di 24 ore di profonda rabbia e amarezza, conclusesi – «per fortuna» – con una buona notizia. Parziale: perché il caso specifico è risolto ma il problema generale resta.

Nel mirino dello scienziato parmigiano - che è stato tra coloro che con Rizzolatti hanno scoperto i neuroni specchio – c'è la direttiva del Miur per la valutazione di chi entrerà nel Collegio docenti dei dottorati di ricerca.

«E' un documento illeggibile, e alla fine si capisce solo che il merito scientifico viene calcolato unicamente sulla base della numerosità dei lavori pubblicati nell'ultimo quinquennio, a prescindere dalla qualità».

Il tono è indignato, anche perché lunedì la direttiva è stata subito calata – con incredulità - nella quotidianità del Dipartimento di Neuroscienze:

«A causa di un lavoro in meno di quelli previsti, veniva escluso un collega che stimo moltissimo, noto internazionalmente per le sue ricerche – racconta -. Non conta che i suoi lavori siano usciti su riviste prestigiosissime e non conta nemmeno che in questo quinquennio abbia diretto un Dipartimento. Se avesse pubblicato 8 lavori sul Bollettino dell'Ateneo XXX sarebbe stato considerato più meritevole».

La buona notizia è che «oggi (ieri, ndr.) abbiamo verificato che il sistema non aveva ancora registrato due dei suoi lavori. Lui dunque resterà con noi, ma capisce il paradosso? Ci sono docenti che dirigono centri di ricerca a Boston e che con "soli" 5-6 lavori pubblicati su riviste prestigiosissime restano esclusi. Così non si va da nessuna parte». Se non all'estero, ovvio.

«Tutti, tutti i miei allievi migliori hanno dovuto emigrare – continua - i nuovi regolamenti non solo non premiano il merito, ma introducono delle enormi distorsioni. E in un contesto di tagli ormai decennali, in totale controtendenza rispetto altri paesi europei. Qui continuiamo a fare buona ricerca, con grandi riscontri internazionali, ma facendo letteralmente miracoli grazie alla capacità, alla passione e alla dedizione di un piccolo team di ex dottorande. Due restano grazie ad assegni di ricerca, nessuno dei quali pagato dallo Stato italiano. E ho potuto tenere aperti i laboratori solo grazie ai 70 mila euro arrivati dalla Fondazione Chiesi».

I filoni principali di lavoro sono tre: uno sull'estetica (in collaborazione con Michele Guerra, docente di Storia del cinema ), uno sul linguaggio (momentaneamente accantonato per mancanza di risorse umane e mezzi) e uno sul rapporto corpo-cervello e malattia psichiatrica. Un tema che stanno declinando in Sierra Leone con una ricerca che non ha probabilmente precedenti: lo studio dell'impatto del trauma del neglect sulle capacità di regolazione emozionale nei bambini e negli adolescenti di strada.

«Non ricevevamo finanziamenti dallo Stato dal 2003: quest'anno sono arrivati ma con un budget decisamente tagliato. Avremo a disposizione 24mila euro in tre anni. Io avrei potuto andarmene, se restiamo è per passione, come dimostra l'esempio di un grandissimo maestro come Giacomo Rizzolatti. Però almeno – allarga le braccia - fateci lavorare: date la possibilità a un'area forte della ricerca italiana di sopravvivere».

La circolazione degli scienziati – dice - è positiva «ma il flusso italiano è solo in uscita. E mai come in questo anno ho visto persone che mollavano un posto fisso per andare via: è un campanello d'allarme potentissimo».

«Poi è vero che ci sono gli scandali e c'è chi lavora male, ma qui l'istituzione è ancora una istituzione se forma studiosi validissimi che il resto del mondo ci vuole rubare. E se vogliamo invertire la tendenza partiamo dalla valanga di carta e burocrazia che ci travolge e dalla mancanza di fondi soprattutto per la ricerca di base. Perché così è sempre più difficile lavorare e io non so per quanto riuscirò a continuare».