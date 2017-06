Conservatorio, Susanna Parigi al posto di Rossana Casale

Dopo aver insegnato canto moderno per otto anni al triennio «Popular Music» del Conservatorio di Trento, Susanna Parigi entra nel corpo docenti di canto jazz-orientamento pop nel triennio del Conservatorio di Parma, ereditando il posto di Rossana Casale che, rammaricata, se ne era andata mesi fa tra le polemiche. Il polverone era stato sollevato nel dicembre scorso dagli studenti, schierati con la Casale, che lamentavano il timore circa lo smantellamento del corso di pop a seguito della decisione del nuovo direttore Riccardo Ceni di adottare un criterio di equità nei compensi dei docenti. Era infatti emerso che i contratti di alcuni insegnanti famosi del corso, tra cui la Casale, risultavano maggiorati da rimborsi spese, giustificati dal fatto che gli stessi non risiedevano in città. Rimborsi di cui però, faceva notare qualcuno, non godevano altri professori nelle stesse condizioni. La Casale decise così di lasciare il Boito e con lei minacciavano di farlo alcuni studenti che si erano iscritti a Parma proprio per fare lezione con alcuni nomi di rilievo della musica italiana. Ora entra Parigi, nome forse meno celebre ma che condividerà con i suoi allievi l’esperienza maturata negli anni, come pianista a fianco di Cocciante, vocalist di Baglioni e Raf oltre che nelle collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Pat Metheny, Noa e del bassista statunitense Tony Levin. Diplomata a pieni voti in pianoforte al Conservatorio «Cherubini» di Firenze, Parigi suona la fisarmonica, canta e scrive testi, musica e arrangiamenti delle sue canzoni.

Professoressa Parigi con quale spirito intraprende questa nuova sfida nel prestigioso Conservatorio di Parma? Lei prende il posto lasciato dalla Casale, docente molto amata dagli studenti. Un’eredità pesante?

«No. E’ una bellissima e stimolante eredità. Ho una classe splendida di persone motivate e appassionate con le quali condivido aspetti ancora incontaminati della musica. Riguardo la polemica cui lei fa cenno, non posso dire niente non conoscendo la questione nel dettaglio. Sono felice e onorata di insegnare in un Conservatorio dalla storia così importante».

Il genere che propone è «pop letterario» mentre Il suo metodo di insegnamento nasce dalla sua esperienza come artista e dal suo modo di vivere la musica. Come potrebbe spiegarlo?

«In breve credo che l’apprendimento debba nascere dalla curiosità e dall’amore, non dall’obbligo, e che non sia possibile educare al meglio se non attraverso un legame affettivo. Credo in una scuola formativa, non solo informativa. Inoltre c’è una differenza abissale tra lavorare per se stessi utilizzando la musica e invece lavorare per la musica utilizzando se stessi. Sono due modi di intendere la vita artistica completamente diversi. Cerco insieme ai miei allievi di sviluppare il secondo, e nei casi in cui si riesce ad aprire un nuovo canale di comunicazione più vero, più disinteressato, più profondo, la sorpresa è tanta».

Quale l'insegnamento - e da chi lo ha ricevuto - che ritiene essere stato il più importante e prezioso per la sua carriera?

«Al Conservatorio degli anni della mia infanzia devo la disciplina. Si ottiene poco senza “la fatica e la pazienza”, per citare una mia canzone. Riguardo la voce, chi mi ha dato di più non è stato un insegnante di canto ma Massimo Luca, chitarrista storico di Battisti, con il quale ho realizzato il mio primo cd. Mi ha aperto le porte dell’infinitamente piccolo, della percezione fine riguardo l’intonazione, dell’importanza delle intenzioni nell’interpretazione. Riguardo la scrittura delle canzoni devo molto alla vita. Insegna che tutto è connesso e tutto può ramificare la tua creatività».

Come sta il pop italiano oggi che molto è cambiato nel modo di fare e vendere musica e anche di affermarsi per i giovani?

«Indubbiamente nel pop italiano c’è sempre meno creatività e sempre più commercio. Visto però che ormai anche il commercio è residuale, sta accadendo un fenomeno interessante: le persone che ruotavano intorno alla musica solo per danaro vanno scomparendo e rimane in trincea solo chi fa musica in maniera più autentica e coraggiosa. Sta nascendo un nuovo modo di pensare il mondo musicale, specialmente fuori dai canali ufficiali».