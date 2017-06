La dieta? Arriva a domicilio . E l'idea è di un parmigiano

Già decidere di iniziare una dieta è un passo difficile. Farla davvero, poi, non ne parliamo. «E' tutta questione di volontà», recita il luogo comune. Ecco, appunto. Volontà di non mangiare più così tanto, volontà di seguire l'avvilente menù personalizzato dall'esperto, volontà di reperire le «materie prime selezionate» e non proprio rintracciabili nel primo supermercato utile, volontà di cucinarsele. Scogli, montagne da scavalcare. Da affamati, poi. Quindi troppo spesso il capitolo dieta finisce così, riguadagnando in fretta la strada per la gastronomia più prossima e succulenta. Ma da oggi in soccorso ai pigri c'è un servizio a domicilio che potrebbe rivelarsi rivoluzionario. Si chiama NutriBees ed è un progetto ideato e lanciato da due 27enni, Giovanni Menozzi e Mario Villani. Il primo è parmigiano, il secondo di Bari. Si sono conosciuti alla Bocconi di Milano. Cosa hanno pensato? Di consegnare direttamente a casa di chi lo richiede tutta la fornitura di cibo bilanciato già pronto per una settimana, da tenere in frigo e poi da scaldare. «Negli Stati Uniti qualcosa di simile c'è già, ma in Europa la nostra start up è la prima», spiega Giovanni Menozzi. In un'unica piattaforma lavorano le competenze medico-scientifiche del nutrizionista, la tecnica professionale dello chef e la puntualità rigorosa della consegna. Il processo prevede la raccolta dati del cliente, lo studio delle sue esigenze alimentari, la preparazione del menù adeguato e la «delivery». Come si fa? Molto semplice: si va sul sito, si inizia con un test, pochi altri passaggi e voilà, in tavola. Costo? «Sui 10, 12 euro a pasto. Il servizio - continua Menozzi - ha come prodotto finale un abbonamento di piatti pronti personalizzati consegnati settimanalmente a domicilio, in tutta Italia, e non si rivolge unicamente a persone che vogliono perdere peso, ma in generale a chi vuole sentirsi meglio attraverso un'alimentazione corretta. L'obiettivo quindi non è solo dimagrire, ma anche prevenire patologie». Tre le fasi del procedimento: attraverso un test, o un consulto con una rete di 40 nutrizionisti affiliati, il sistema raccoglie tutte le informazioni necessarie a capire le esigenze del cliente ed elaborare un menù su misura circa calorie, proprietà nutrienti, gusti personali. Una volta studiato il menù, la cucina prepara i piatti «utilizzando una tecnologia di cottura innovativa che permette la conservazione a temperatura controllata per 30 giorni». Infine, la consegna: i piatti pronti vengono confezionati e spediti. Ce n'è per tutti, vegetariani, vegani, allergici a questo e quello. «A breve sarà disponibile anche la sezione snack». Ma scientificamente chi supervisiona, chi detta le regole? «A livello nutrizionale il ruolo di advisor è di Anna Villarini, biologa nutrizionista di fama nazionale, che ha validato sia il test presente sul sito sia i menù proposti dalla piattaforma, che includono sempre un cereale integrale, una proteina "buona" (pesce, legumi, carne bianca) e verdure». Banditi insaccati, carni rosse, zuccheri aggiunti, latticini. Materialmente chi cucina? «Contiamo su partner con 20 anni di esperienza nella preparazione di cibi sottovuoto e nella loro spedizione». Ogni venerdì arrivano i piatti per tutta la settimana successiva. E' possibile ordinare solo i pranzi o solo le cene o, ovviamente, entrambi: «Si conservano in frigo poi basta scaldarli, al microonde, a bagnomaria...». Per i primi mesi la possibilità di abbonarsi sarà consentita solo ad un numero limitato di clienti: «Vogliamo essere sicuri di offrire la migliore esperienza possibile». Che la dieta bussi alla porta, le scuse sono finite.