Trascina carabiniere con l'auto e getta via 3,3 kg di hashish: arrestato

Sequestrato un grosso quantitativo di hashish dai carabinieri di Parma in un'operazione che ha visto finire in manette uno spacciatore marocchino e un militare finire all'ospedale. Il controllo è avvenuto nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno all'uscita dell'A1. All'alt intimatogli dai militari il marocchino, un 49enne residente in Lombardia, non si è fermato ma si è dato alla fuga.

In una rotatoria ha dovuto rallentare ed è stato raggiunto da un carabiniere a piedi. Inutile il tentativo del militare di togliere le chiavi dal cruscotto. Il marocchino è ripartito trascinando per una decina di metri il carabiniere che ha rimediato una brutta lussazione a una spalla. Dopo aver imboccato la strada per Colorno, a un certo punto, ha abbandonato l'auto gettando anche un sacco contenente la droga: 3 chili e 300 grammi di hashish. A piedi la sua fuga è durata molto poco. I carabinieri lo hanno intercettato mentre stava chiedendo un passaggio a un ignaro automobilista. Ora è dietro le sbarre in via Burla.