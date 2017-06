Il fumo invade una carrozza: passeggeri evacuati sulla Brescia-Parma

Si erano appena lasciati alle spalle la stazione di Casalmaggiore quando la loro carrozza è stata invasa dal fumo nero. E per salvarsi dall'intossicazione e da altri pericoli c'è stato il fuggi fuggi sulla seconda (ed ultima) carrozza del treno regionale. E' accaduto intorno alle 12.30 sulla Brescia-Parma: il convoglio partito da Piadena e diretto nella nostra città. Sembra che il fumo sia stato provocato da una perdita di gasolio sulle lamiere roventi.

A quel punto i ferrovieri hanno deciso di bloccare il convoglio e far scendere la cinquantina di passeggeri a bordo e di allertare i vigili del fuoco e il 118 per il rischio che qualcuno fosse rimasto intossicato. Nessuno, però, ha voluto essere trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri di Casalmaggiore, a cui competono le indagini per accertare la causa dell'accaduto.