"Dobbiamo controllare l'impianto di riscaldamento". E le portano via l'oro

E nel periodo adatto si sono inventati anche il controllo dell'impianto di riscaldamento. L'ultima trovata dei truffatori per arrivare al bersaglio.

Ancora una volta una anziana truffata e derubata. E' accaduto in via Corini e a bussare alla porta della 90enne sono stati due uomini che hanno mostrato il cartellino e in italiano hanno spiegato alla signora che era necessario, a fine stagione, fare un controllo per verificare che tutto fosse a posto. Ottenuta la fiducia della donna, sono entrati in casa e mente uno dei due la teneva occupata con le chiacchiere di fronte alla caldaia, l'altro si è infilato in camera da letto e ha portato via diversi gioielli in oro. Poi i saluti cordiali e la fuga. Quando la donne si è accorta del furto, ha chiamato disperata i carabinieri.