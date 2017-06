Maxi-schermo in Pilotta: divieto di alcolici. Ma sopra i 5°

Il sindaco Federico Pizzarotti ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche, in occasione della diretta su maxi schermo in piazzale della Pilotta degli incontri di calcio Juventus-Real Madrid (ore 20.45, stasera) e Lucchese-Parma 1913 (ore 20.30, domani).

Si parla però - come spiega una nota del Comune - 2di bevande alcoliche e super alcoliche con gradazione superiore ai 5° gradi, in contenitori di qualunque specie e materiale, fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto, nelle due ore precedenti e nell’ora successiva la fine degli incontri di calcio".

"L’Ordinanza - continua il Comune - è stata emessa su richiesta della Questura di Parma per salvaguardare esigenze di ordine e sicurezza pubblica ed è operativa all’interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Via Garibaldi, Via Bodoni, Via Verdi, Via Paciaudi, V.le Toschi- V.le Mariotti-Via Pigorini e nei seguenti orari: dalle ore 18.45 fino alle h 23.30 in relazione a Juventus-Real Madrid di sabato 3 giugno e dalle ore 18,30 alle ore 23.15 in relazione a Lucchese - Parma di domenica 4 giugno 2017."

Chi non ottempererà all'ordinanza è punibile con una sanzione che va da 25 a 500 euro.