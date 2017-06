L'allerta è scattata ieri pomeriggio in via Platone, dopo che è stato registrato il presunto avvelenamento di un animale domestico che aveva frequentato l'area verde. Il sospetto bocconi avvelenati ha portato sul posto la Polizia municipale che ha delimitato la zona e posto i cartelli in cui segnala l'episodio, invita a prestare massima attenzione e a tenere i cani con la museruola.