Una drammatico incidente nella notte. Era da poco passata la mezzanotte quando sulla via Emilia Ovest a Sanguinaro due pedoni sono stati travolti da un'auto. Una delle persone ferite è in gravi condizioni, l'altra ha riportato ferite lievi. Entrambe sono state trasportate al Maggiore dalle ambulanze del 118. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente.