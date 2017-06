Delsignore confermato presidente della Fondazione Monteparma

Nella seduta odierna il Consiglio Generale di Fondazione Monteparma ha confermato all’unanimità nel ruolo di Presidente per i prossimi quattro anni il prof. Roberto Delsignore, in carica dal luglio 2011.

Il primo mandato del Presidente Delsignore, che giungerà a scadenza nel prossimo mese di luglio, ha coinciso con un impegnativo e importante momento di cambiamento per la Fondazione, che ha concluso la delicata operazione connessa alla cessione ad Intesa Sanpaolo prima della maggioranza e poi dell’intera partecipazione detenuta nell’ex conferitaria Banca Monte Parma. Inoltre ha dovuto affrontare, a seguito della disdetta da parte di Intesa Sanpaolo del contratto di affitto di una parte di Palazzo Sanvitale, lo sfidante obiettivo di reperire una nuova sede per la Fondazione, che fosse adatta ad ospitarne gli uffici, le attività editoriali e museali, consentendo altresì di sviluppare un innovativo e ambizioso progetto culturale rivolto tanto alla cittadinanza quanto ai turisti.

Dopo un’intensa fase di ricerca, nella quale sono stati presi in considerazione svariati edifici della città, si è optato per l’acquisto del Palazzo di via Farini 32/a, ex sede della Banca d’Italia, cui è seguito un laborioso periodo di progettazione, affidamento lavori e restauro conservativo dell’immobile, durato due anni e giunto ormai alla sua conclusione, che ha richiesto un seguimento e un coinvolgimento costante da parte della Fondazione.

Massima attenzione in questi sei anni è stata posta nel perseguire un’attenta ed equilibrata gestione degli investimenti finanziari, che ha permesso il raggiungimento di risultati di redditività tali da consentire di mantenere pressoché costante il livello annuale di erogazioni in favore del territorio, compreso tra 2 e 1,6 milioni di euro, come stabilito nel Documento Programmatico Pluriennale, conseguendo inoltre l’obiettivo di salvaguardare il valore reale del patrimonio della Fondazione.

Secondo i dati dei rapporti annuali dell’ACRI, l’associazione che riunisce le FOB – Fondazioni di origine bancaria italiane, nel 2010 Fondazione Monteparma si classificava 57° su 88 FOB per quanto riguarda il patrimonio, che si assestava a 118 milioni di euro; mentre nel 2015 è salita alla 45° posizione, con un patrimonio di 130 milioni di euro.

“Nel corso del mio primo mandato – ha commentato Roberto Delsignore – mi sono dovuto confrontare fin da subito con operazioni di fondamentale importanza per il futuro della Fondazione: la dismissione della partecipazione nell’ex conferitaria Banca Monte Parma, l’individuazione e la ristrutturazione di una nuova sede hanno rappresentato svolte epocali nella storia di Fondazione Monteparma, che ha saputo uscire rafforzata da tali significative sfide. Questo grazie all’apporto costruttivo degli Organi collegiali, del Segretario Generale e del Personale della Fondazione, con i quali sono orgoglioso di poter dire che ho lavorato in questi anni in un clima di grande collaborazione, improntato al rispetto delle specifiche competenze istituzionali”.

“Adesso, dopo il trasferimento entro fine mese dei nostri uffici nella nuova sede – ha proseguito Roberto Delsignore – ci attende il compito di ideare e realizzare in quell’importante palazzo storico, opportunamente allestito e dotato di adeguate tecnologie, un progetto di esposizione museale permanente, a cui si aggiungono ampi spazi per mostre temporanee, e una programmazione culturale di elevato spessore, in grado di rappresentare un’innovazione nel panorama non solo locale, grazie anche alle collaborazioni che si intendono avviare con importanti realtà, tra cui in primis l’Università degli Studi di Parma e lo CSAC.”

Per intervenute modifiche statutarie, il nuovo mandato del Presidente Roberto Delsignore avrà una durata di quattro anni a decorrere dal 15 luglio prossimo.