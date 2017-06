Treni regionali: gli orari estivi. Anche per la Parma-Suzzara

A decorrere da domenica 11 giugno su alcune linee ferroviarie della rete regionale saranno apportate modifiche ai servizi. In questi giorni, alle fermate e stazioni delle linee, è in corso l’affissione di avvisi al pubblico evidenzianti le variazioni.

Tutti gli orari aggiornati sono già consultabili anche online sul sito di Tper accedendo al link www.tper.it/11giugno o consultando la sezione “Percorsi e Orari”, impostando la ricerca per la data d'interesse.



Nel dettaglio di ogni linea, le principali modifiche attive dall’11 giugno:

LINEA PARMA – SUZZARA:

Dall’11 giugno al 9 settembre, sostituzione con bus del treno 11190



LINEE REGGIO EMILIA – SASSUOLO e REGGIO EMILIA – GUASTALLA:

Dall’11 giugno la circolazione ferroviaria è sospesa per lavori programmati di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura; i treni sono sostituiti da servizi di bus.



LINEA REGGIO EMILIA - CIANO D'ENZA:

Sono stati regolarizzati gli orari di alcuni bus sostitutivi.



LINEA MODENA – SASSUOLO:

E’ istituito il nuovo servizio nei giorni festivi con 6 treni, 3 per direzione di marcia.

A partire dall’8 giugno e fino al termine dei lavori di manutenzione del marciapiede, la fermata ferroviaria di Casinalbo è disabilitata al servizio viaggiatori.



LINEA SUZZARA – FERRARA:

Su richiesta dell’utenza, è apportata una modifica di orario e periodicità del treno 90239, allo scopo di favorire le coincidenze dei pendolari provenienti da Parma e diretti a Ferrara. Questo provvedimento comporta modifiche minori anche ai treni 90237 – 90243 – 90242 – 90244.

Modificato l’orario della Freccia Orobica: treni 1770 e 1771.

Regolarizzato l’orario dei bus 95412, 95411 e dei bus festivi nella tratta Ferrara-Sermide.

La circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 6 al 27 agosto tra Suzzara e Poggio Rusco. In tale periodo, il servizio sulla tratta oggetto di lavori sarà svolto con bus sostitutivi.



LINEA FERRARA – CODIGORO:

I bus Ostellato-Ferrara 95318 e 95319 in vigore fino al 10/06 sono cancellati nel periodo estivo, così come i treni 6331 e 6330, entrambi sulla relazione Ferrara-Dogato, a seguito della sospensione del servizio sulla linea Portomaggiore-Dogato.

Modificati gli orari dei treni 6371-6377-11502-11584.



LINEA PORTOMAGGIORE - DOGATO:

Il servizio è sospeso





LINEA BOLOGNA – PORTOMAGGIORE:

Al fine di regolarizzare il servizio, viene modificata la percorrenza dei bus da Molinella a Portomaggiore, portandola a 20 minuti.