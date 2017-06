Troppi rifiuti da Reggio: inceneritore a rischio sforamento. Parma protesta

Chiede l'intervento della Regione, Parma. Per far sì che Reggio Emilia si impegni ad aumentare la raccolta differenziata e perché venga rispettato il limite delle 130mila tonnellate di rifiuti urbani conferite previsto per il Paip.

L'allerta viene lanciata in una delibera di Giunta. In cui si legge che al 30 aprile 2017 risultano conferiti al termovalorizzatore di Ugozzolo 64.746 tonnellate di rifiuti, di cui oltre 54 mila avviate a incenerimento. Con previsione di un aumento progressivo costante e quindi col rischio di sforare i quantitativi previsti per l'anno. Sotto accusa, la politica ambientale di Reggio Emilia: nell'ambito dei rifiuti urbani, 15.223 tonnellate risultato arrivate da Parma. Oltre il doppio - 31.659 - dai "cugini".

La richiesta della Giunta Pizzarotti alla Regione è dunque di spingere Reggio Emilia a un impegno più concreto sulla differenziata. E di non giocare la carta dell'aumento dei flussi "ogni qualvolta si renda necessario per rispondere ad esigenze contingenti e non prevedibili e al fine di evitare il verificarsi di emergenze ambientali connesse alla gestione dei rifiuti".