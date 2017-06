Trasporto pubblico: il 27 settembre il Tar decide sul ricorso. Tep: "Siamo fiduciosi"

Il Tar ha fissato al 27 settembre l’udienza per la decisione sul ricorso della Tep in merito all’esito della gara per l’assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale, vinta da Busitalia.

"Le parti, di comune accordo, hanno deciso - comunica una nota della Tep - di differire l’eventuale sottoscrizione del contratto all’esito del deposito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale. L’azienda attende, quindi, con fiducia l’udienza di settembre".