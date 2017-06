E' morto Giorgio Orlandini, storico direttore dell'Unione Industriali

Una vita dedicata all'imprenditoria parmense, accompagnata dalle passioni per lo sport, per la cucina e all'impegno nel volontariato. Se n'è andato a 85 anni Giorgio Orlandini, per 32 anni direttore dell'Unione parmense industriali, ideatore di Cibus e uno dei promotori di Parma Alimentare.

Nel suo ruolo di direttore dell'Upi dal 1968 al 2000 era stato uno dei più efficaci promotori e organizzatori di progetti di sviluppo per l'affermazione di Parma in Italia e all'estero. Orlandini si era battuto perché la «Gazzetta di Parma» fosse acquisita dall'Upi, rimanendo così in mani parmigiane. Aveva inoltre contribuito alla rinascita del Parma calcio, trovando le risorse necessarie per tenere in vita la società prima del passaggio alla famiglia Ceresini e poi ai Tanzi. E' stato di fatto uno degli inventori di quella che oggi è universalmente conosciuta come la Food valley e ha rappresentato l'industria alimentare italiana alla Comunità europea nella seconda metà degli anni Ottanta.

per il suo impegno per la città, nel 2001 era stato insignito della Medaglia d'oro del Premio Sant'Ilario. Grandissimo appassionato di sport, avere ricevuto anche il Premio Sport e Civiltà. Era stato uno dei pilastri dell'Accademia italiana della Cucina, e aveva portato avanti con dedizione l'impegno come consigliere regionale dell'Airc, per la ricerca contro i tumori.

Ai familiari l'abbraccio di tutta la redazione web della Gazzetta di Parma.