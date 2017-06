Ascom, campagna a sostegno del negozio tradizionale

"Tieni viva la tua città, fai spesa nel tuo negozio sotto casa!” è questo lo slogan che Ascom Parma ha scelto per la campagna pubblicitaria, in partenza lunedì prossimo, per sostenere e difendere il valore del negozio di vicinato e, più in generale, delle attività del terziario, dal turismo ai servizi.

“Qualità, professionalità e servizio sono valori che da sempre contraddistinguono il negozio di vicinato; caratteristiche uniche che vanno difese perché è interesse di tutti che i negozi vivano” ha dichiarato Vittorio Dall’Aglio presidente Ascom Parma. “ Come Associazione – ha aggiunto – abbiamo sempre messo al centro della nostra attenzione l’importanza, soprattutto a livello sociale, del negozio di vicinato e ancor più oggi, in un momento di difficoltà in cui troppo spesso si sente parlare solo di grande distribuzione e di aperture 24 ore su 24, abbiamo ritenuto fosse giusto e doveroso dare forza e risalto a coloro che di fatto costituiscono la spina dorsale della nostra economia.”

“Nel dettaglio - ha specificato Claudio Franchini, Direttore di Ascom – la campagna pubblicitaria si svilupperà su diversi canali passando per la carta stampata, le affissioni, gli autobus, i banner sui giornali on line e ovviamente i social. A tutti i negozianti associati saranno inoltre distribuite , nel mese di giugno, alcune borsine realizzate ad hoc da utilizzare quale strumento promozionale con i propri clienti.”