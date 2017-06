Pasimafi: rigettata l'interdittiva nei confronti della Molteni Farmaceutici

Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Parma ha rigettato la richiesta del pm di provvedimenti cautelari interdittivi nei confronti della Molteni Farmaceutici, nell’ambito l’indagine Pasimafi, che ha interessato il mondo della terapia del dolore coinvolgendo medici e industrie farmaceutiche. Lo rende noto un comunicato della stessa Molteni.

«Come si evince dal provvedimento, il giudice per le indagini preliminari - spiega il comunicato - ha positivamente valutato le osservazioni e le richieste presentate dai difensori della società, avvocati Taddeucci Sassolini e Pala, e, tenuto conto anche del parere favorevole alla sospensione della misura cautelare espresso fuori udienza dal Pubblico Ministero, ha rilevato come la Società, subito dopo aver preso atto dell’indagine in corso e del coinvolgimento di propri dipendenti e di un proprio amministratore, si sia attivata con una serie di condotte per azzerare il pericolo di reiterazione dell’illecito». Per tali ragioni, conclude il Giudice - secondo quanto riferito nel comunicato - «dall’insieme delle produzioni offerte dalla difesa della Società si evince la concreta adozione da parte della Molteni di significative misure volte alla modifica degli organi societari e alla rivalutazione dei modelli organizzativi che fanno ritenere non più concrete e attuali le esigenze cautelari».