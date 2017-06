In tanti questo pomeriggio hanno voluto partecipare al rosario per Giorgio Orlandini, l'ex direttore dell'Unione parmense degli industriali scomparso ieri all'età di 83 anni. La cripta del duomo era appena sufficiente a contenere le numerose persone che si sono volute raccogliere per pregare per lui. A condurre la preghiera c'era monsignor Alfredo Chierici, parroco della cattedrale: "Era un uomo capace di intraprendere scelte coraggiose - ha detto il sacerdote -, ma anche pieno di sensibilità e di umanità, quasi schivo ma allo stesso tempo costruttore di rapporti, di relazioni, di amicizie. I suoi grandi affetti sono stati l'impresa, l'attività della città che amava, l'attività sportiva. E poi aveva sempre attenzione per chi aveva bisogno, per il volontariato, per la ricerca, per il progetto Itaca".